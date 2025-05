Clima de bangue-bangue põe em xeque campeonato amador em Taubaté

Houve confusão em dois jogos do campeonato nesse domingo, com torcedores sacando armas e correndo atrás de outros torcedores. Houve disparos para o alto. Os casos aconteceram no jogo entre Parque Aeroporto e Atlético Cecap e na partida entre Mourisco e Juventus (veja vídeo abaixo).

O clima de bangue-bangue com confusão e tiros para o alto em dois jogos do Campeonato de Futebol Amador de Taubaté, nesse domingo (18), põe em xeque a sequência do torneio, que já ficou sem decisão em 2018 por causa de violência.

Em nota, a Prefeitura de Taubaté disse que “repudia veementemente qualquer ato de violência relacionado ao esporte no município” e que está colaborando com as investigações com o levantamento das imagens de câmeras de monitoramento.

A administração municipal informou que o CGI (Centro de Gestão Integrada) da cidade está realizando o levantamento de imagens de câmeras de segurança da região, com o objetivo de colaborar com as investigações e auxiliar na identificação dos autores dos disparos de arma de fogo em jogos do campeonato amador.

A Liga Municipal de Futebol Amador de Taubaté informou que vai tomar “todas as medidas cabíveis e dentro do alcance legal” visando “colaborar com as autoridades incumbidas de averiguar os fatos”.