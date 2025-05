Câmeras em Taubaté podem identificar tiros no amador da cidade

A Prefeitura de Taubaté informou que o CGI (Centro de Gestão Integrada) está realizando o levantamento de imagens de câmeras de segurança da região, com o objetivo de colaborar com as investigações e auxiliar na identificação dos autores dos disparos de arma de fogo em jogos do campeonato de futebol amador.

Dois jogos do amador de Taubaté terminaram em confusão e tiros nesse domingo (18), com torcedores sacando armas e correndo atrás de outros torcedores. Houve disparos para o alto. Os casos aconteceram nos jogos entre Parque Aeroporto e Atlético Cecap e Mourisco e Juventus (veja vídeo abaixo).