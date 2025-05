Matou o pai, degolou o gato e tentou invadir igreja sem roupa

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Após tentar deter o rapaz com arma de choque, a polícia atirou contra João, atingindo-o no abdômen. Mesmo ferido, o jovem seguiu avançando. Ele foi atingido por mais três disparos de choque, até ser preso.

De acordo com a Rádio Itatiaia, vizinhos contam que o jovem é usuário de drogas e sofre de problemas psiquiátricos, já tendo agredido o pai e a mãe "várias vezes".

João foi preso por homicídio qualificado e maus tratos contra animais.