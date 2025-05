Adeus, Pedro: jovem motociclista será enterrado em São José

O acidente aconteceu na altura do km 152,8 da Dutra, na pista sentido São Paulo, no bairro Jardim das Indústrias, na tarde de domingo (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Familiares e amigos vão se despedir nesta segunda-feira (19) do jovem motociclista Pedro Mateus Dias Marcondes Vitor, de 25 anos, que morreu em um acidente na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

Pedro Mateus morreu após ser arremessado para debaixo de um caminhão no acidente de trânsito, que também envolveu um automóvel.

O corpo do motociclista está sendo velado e será enterrado no Cemitério Parque das Flores, no Residencial Gazzo, na região sul de São José dos Campos, às 16h.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, o trânsito estava congestionado no momento do acidente.