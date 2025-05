‘Dor imensa': família achou corpo de Bruno enterrado no Vale

“A irmã sabia que ia te encontrar, eu não saí dali até te encontrar e, infelizmente, encontramos e no final foi uma dor imensa te ver daquela forma ali, a mãe chorando pedindo pra Deus que fosse mentira, isso tava me matando”, escreveu a irmã de Bruno em postagem nas redes sociais.

Perícia.

Após parte do corpo do jovem ter sido achado por familiares, a equipe de perícia foi acionada e confirmou a presença do corpo enterrado de forma rasa, com lesões visíveis na região da cabeça e sem sinais aparentes de tiros por arma de fogo. O reconhecimento foi feito no local pelos próprios familiares, com base em tatuagens no corpo do jovem.

O Corpo de Bombeiros auxiliou na remoção do corpo, que foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames necroscópicos.