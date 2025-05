Marido traído envia áudio no WhatsApp da esposa: 'Eu sou corno'

"Aqui é o marido, levei chifre".

Após descobrir que estava sendo traído, um marido pegou o celular da esposa e enviou áudios para os grupos de WhatsApp, expondo a infidelidade.

Segundo o relato, o marido trabalha na roça e, com o dinheiro do trabalho pesado, pagava a faculdade da esposa.