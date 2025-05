PM prende 2 e apreende adolescente com armas e drogas em Cruzeiro

Policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens e apreenderam um adolescente no bairro Vila Maria, em Cruzeiro, pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e munições e tráfico de drogas. Os adultos também foram presos pelo crime de corrupção de menor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os policiais militares foram acionados para atender ocorrência de disparo de arma de fogo, no domingo (18). No local, eles suspeitaram de três pessoas que tentaram fugir da abordagem e lançaram objetos no telhado de um imóvel durante a fuga.