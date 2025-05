Adeus, 'Jacaré Zoiúdo': engenheiro e político morre na região

Morreu aos 58 anos o engenheiro e político Rogério Ernesto Lemos Leite D’Andrea, mais conhecido como Jacaré Zoiúdo de Jacareí. A causa da morte não foi informada.

O corpo de Rogério Ernesto está sendo velado nesta segunda-feira (19), das 9h às 13h, na rua Antônio Afonso, nº 172, no Centro de Jacareí, em frente à Santa Casa de Misericórdia.