Ladrões furtam cabos de trens no Vale e dão prejuízo de R$ 1 mi

Dois ladrões foram presos após furtar cabos de cobre de trens no Vale do Paraíba, dando prejuízo estimado em R$ 1 milhão para a operadora dos trens. O caso aconteceu no último sábado (17), em Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, vigilantes patrimoniais que prestam serviço para a administradora da linha férrea detiveram os criminosos de 31 e 27 anos subtraindo cabeamento de cobre usado nos trens.