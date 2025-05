VÍDEO: Tornado provoca dezenas de mortes e destruição nos EUA

Um tornado nos Estados Unidos deixou dezenas de mortos e muitos estragos materiais neste final de semana.

No estado de Kentucky, pelo menos 14 pessoas morreram na noite do último sábado (17), segundo o governador do estado, Andy Beshear.