VÍDEO: Casal em carro é linchado após acidente com motociclistas

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na noite de domingo (18) gerou um episódio de violência extrema em Fazenda Rio Grande, no Paraná, no bairro dos Estados.

Duas mulheres que estavam na moto ficaram feridas após desrespeitarem a preferência e colidirem com o carro. Revoltados, moradores agrediram o motorista, que confessou ter ingerido bebida alcoólica durante o almoço.