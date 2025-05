Casal é preso em casa abandonada após furto em loja de Jacareí

Policiais militares do 41° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e uma mulher na prática de furto. O flagrante ocorreu na região do centro de Jacareí, na manhã de domingo (18).

Equipes do radiopatrulhamento, após receberem informações sobre ocorrência de furto em andamento em uma loja, se deslocaram até o local.