Embraer vai apresentar KC-390 Millennium em evento no Japão

“Estamos honrados em participar da DSEI Japão, apresentando as capacidades e a confiabilidade do KC-390 Millennium, que têm atraído um número crescente de operadores ao redor do mundo”, disse Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

A Embraer anunciou nesta segunda-feira (19) que participará da exposição DSEI, na cidade de Chiba, no Japão, entre os dias 21 e 23 de maio, destacando o KC-390 Millennium, “avançada aeronave de transporte médio multimissão e reabastecimento aéreo”, como o principal produto do seu portfólio de soluções de defesa e segurança.

“O Japão é um mercado importante para a Embraer e a frota de E-Jets no mercado japonês tem crescido nos últimos 15 anos. Desempenho e confiabilidade são características-chave de todas as aeronaves da Embraer e estamos prontos para apoiar as necessidades do Japão nas áreas de defesa e aeroespaço.”

“A participação da Embraer na DSEI Japão destaca sua visão de longo prazo para o mercado japonês e sua dedicação em oferecer soluções aeroespaciais modernas que beneficiem o país e a região como um todo”, informou a fabricante.

Aeronave.

O KC-390 Millennium é uma aeronave multimissão de última geração projetada e construída para atender às demandas operacionais do século 21. É a aeronave mais avançada de sua categoria, voando mais rápido (470 nós), mais longe e transportando mais carga (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves militares da categoria. Movido por motores IAE V2500, o KC-390 combina um projeto robusto e capacidade de operar em pistas temporárias ou não pavimentadas, tornando-se ideal para operações em áreas remotas e zonas de desastre com infraestrutura limitada.