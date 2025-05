Corpo com marcas de tiro é achado em vala na zona rural da região

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã de domingo (18), em uma vala às margens da Estrada da Picinguaba, na zona rural de Ubatuba, nas proximidades da rodovia BR-101. A vítima apresentava marcas de sangue e múltiplas lesões nos membros inferiores provocadas por disparos de arma de fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Ubatuba, o corpo foi encontrado em decúbito lateral esquerdo e em estado de rigidez cadavérica completa. Policiais militares preservaram a área até a chegada da Polícia Civil e da equipe da Polícia Científica.