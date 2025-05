Motociclista morre após ser jogado debaixo de caminhão em S. José

Um motociclista morreu após ser arremessado para debaixo de caminhão em acidente na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. O acidente aconteceu na altura do km 152,8 da Dutra, na pista sentido São Paulo, no bairro Jardim das Indústrias, na tarde de domingo (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima foi identificada como Pedro Mateus Dias Marcondes Vitor, de 25 anos. Ele pilotava a motocicleta que se envolveu em uma colisão com um caminhão e um automóvel.