Foragido com 22 anos de prisão a cumprir é capturado em São José

Policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I capturaram um criminoso procurado da Justiça no bairro Residencial Galo Branco, na região leste de São José dos Campos. A captura aconteceu na noite de domingo (18).

Durante cumprimento de mandado de prisão, o infrator foi localizado em sua residência e se apresentou de forma espontânea. Após busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém, em pesquisa via Copom, confirmou-se o mandado em aberto pelo crime de roubo, com pena de 22 anos a cumprir.