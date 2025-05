Homem é preso com espingarda acoplada com luneta e silenciador

Policiais militares do 41° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam em flagrante um homem pelos crimes de disparo e porte ilegal de arma de fogo, na manhã de domingo (18), no bairro Lagoa Azul, em Jacareí.

As equipes foram informadas sobre denúncia relatando disparos de arma de fogo na região. Os policiais se deslocaram para averiguar, vindo a localizar e abordar um automóvel. Dentro do veículo havia uma espingarda calibre 36, além de 50 cartuchos do mesmo calibre, sendo sete deflagrados.