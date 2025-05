Incêndio atinge 17 ônibus em garagem de Caraguatatuba

Uma garagem de ônibus foi atingida por um incêndio na madrugada desta segunda-feira (19), em Caraguatatuba. O fogo atingiu 17 veículos, que foram destruídos pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para incêndio em veículo no bairro Porto Novo, perto da divisa entre Caraguatatuba e São Sebastião, na madrugada desta segunda.