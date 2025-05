Após perseguição pela feira, jovem acaba preso em São José

Um jovem, apontado por testemunhas como influenciador digital, foi preso na manhã deste domingo (18) após protagonizar uma perseguição policial pelas ruas da zona sul de São José dos Campos. A ação mobilizou equipes do Grupo Tático de Apoio Motorizado da Guarda Civil Municipal e contou com o apoio do helicóptero Águia.

O suspeito, que pilotava uma motocicleta com sinais identificadores suprimidos, sem habilitação e com pendências legais, desobedeceu a uma ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade pelo bairro Campo dos Alemães. Durante a tentativa de escapar, ele invadiu a feira livre do bairro Colonial, colocando em risco comerciantes e frequentadores.