Yuri Alberto brilha e se torna o maior artilheiro da Neo Química

Com atuação decisiva do joseense Yuri Alberto, o Corinthians venceu o Santos por 1 a 0 neste domingo (18), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O atacante foi o grande nome do clássico ao marcar, de cabeça, o gol que selou a vitória alvinegra na Neo Química Arena. Com o feito, Yuri alcançou 44 gols no estádio e ultrapassou Ángel Romero, tornando-se o maior artilheiro da história da arena corintiana.

O gol saiu aos 21 minutos do segundo tempo, após cruzamento na área e cabeçada precisa do camisa 9. A bola chegou a ser defendida parcialmente por Gabriel Brazão, mas a arbitragem confirmou que ela ultrapassou a linha. Com o resultado, o Corinthians chegou a 13 pontos e subiu para a 8ª colocação. Já o Santos segue em crise, com apenas 5 pontos, na 19ª posição da tabela.