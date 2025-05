Ações da PM terminam em prisões de procurados e agressor no Vale

O domingo (18) foi marcado por uma série de ações bem-sucedidas da Polícia Militar em diferentes cidades do Vale do Paraíba, com destaque para a captura de foragidos da Justiça e a prisão de um agressor em Guaratinguetá. As operações foram conduzidas por equipes do 1º e do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em São José dos Campos, duas ocorrências distintas resultaram na prisão de procurados. Por volta das 10h da manhã, um homem foi abordado na Rua Humaitá. Após consulta ao sistema, os policiais constataram que ele era foragido da Justiça pelo crime de estupro. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu detido.