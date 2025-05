'Dia do balão': quinto objeto cai na região

Um balão foi flagrado sobrevoando a região da Prainha, em Caraguatatuba, no início da tarde deste domingo (18), e acabou caindo no mar próximo à costa de Ilhabela, no Litoral Norte. O registro foi feito pela moradora Silvia Cendreti às 12h58, que conseguiu fotografar o artefato ainda no ar.

Apesar do susto, não houve registro de feridos ou danos ao meio ambiente, e as Defesas Civis das cidades envolvidas não precisaram ser acionadas. Equipes do Corpo de Bombeiros, Policiamento de Área e Policiamento Rodoviário acompanharam o caso.