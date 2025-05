Helicópteros com empresários colidem na Finlândia; 5 morrem

Cinco pessoas morreram no sábado (17) após dois helicópteros colidirem perto do Aeroporto de Eura, na Finlândia. Ninguém sobreviveu à colisão: duas pessoas estavam a bordo em um helicóptero e três no outro.

Entre as vítimas estão ao menos dois empresários que tinham como destino um evento de aviação amadora na Finlândia.