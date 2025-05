Padrasto é preso após forçar enteada de 4 anos a comer fezes

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante no último sábado (17), na zona oeste do Rio de Janeiro, suspeito de torturar sua enteada de apenas 4 anos, obrigando-a a comer as próprias fezes.

O caso veio à tona quando a menina foi levada em estado gravíssimo ao Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, na UFRJ (Universidade Federal do Rio de aneiro).