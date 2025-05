Fluxo volta a causar transtornos no Campo dos Alemães

Mais uma vez, um baile de rua conhecido como “fluxo” provocou tumulto e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar na zona sul de São José dos Campos. O evento, marcado por aglomeração, som alto e desordem, ocorreu na madrugada deste domingo (18) no bairro Campo dos Alemães e gerou reclamações de moradores e trabalhadores da região.

As forças de segurança atuaram desde as primeiras horas da manhã para dispersar o público e minimizar os impactos na rotina local. As cenas do evento, que se estendeu até o amanhecer, circularam nas redes sociais e ampliaram a repercussão do caso.