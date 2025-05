Homem mata o pai idoso, sai pelado na rua e diz que ‘é o senhor'

A Polícia Militar registrou um homicídio na manhã deste domingo (18) na rua Sargento Johnny da Silva, no bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte (MG). O filho teria matado o pai, um policial civil aposentado de 87 anos, dentro do apartamento da família.

Após o crime, o suspeito saiu pelado pela rua e começou a gritar frases desconexas, dizendo que “agora é o senhor daquela terra”. Como o homem não acatou as ordens policiais e seguia na direção dos militares, foi necessário um disparo de arma de choque, o que não surtiu efeito. Para conter o avanço do homem, a equipe realizou um disparo de arma de fogo nas pernas do suspeito.