Quatro ficam feridos após carro bater em poste em Guaratinguetá

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, após um acidente envolvendo um carro que bateu em um poste, na noite de sábado (18), em Guaratinguetá.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta de 22h30 para acidente entre carro e poste. Duas viaturas do Samu foram empenhadas no atendimento, além de outras duas viaturas do Corpo de Bombeiros.

No local, os socorristas atenderam quatro vítimas. O condutor do carro, de 30 anos, aparentava ferimentos graves e foi estabilizado no local e encaminhado à UPA de Guaratinguetá.

Duas mulheres foram atendidas no local, de 24 e 60 anos, e uma criança de três anos. A mulher mais jovem apresentava ferimentos moderados e a mais velha, ferimentos leves, assim como a criança. As três foram estabilizadas e removidas para a UPA da cidade.