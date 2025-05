Adeus, Jacson: pai amoroso morre em acidente de moto na região

Morador do Litoral Norte e pai amoroso de três filhos, Jacson trabalhava como técnico de uma grande empresa de telefonia e internet e estava na moto que se envolveu em um acidente com um carro. Uma mulher de 39 anos também estava no veículo com ele e morreu no acidente. “Meu Deus, meu Deus, prima do meu esposo era namorada dele e estava junto, senhor”, disse uma mulher nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em seu perfil no Facebook, Jacson costumava publicar fotos com os filhos e amigos, jogando futebol (sua paixão) e com a camisa do Corinthians, outra de suas paixões. Ele aproveitava os bons momentos da vida em meio à natureza do Litoral Norte e outras cidades da região.

Em nota nas redes sociais, a Fiel Ubatuba, torcida organizada do Corinthians, lamentou a morte do torcedor. "É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Jacson Luiz, carinhosamente conhecido como Deco, grande corinthiano, boleiro de alma e integrante marcante da Fiel Ubatuba".

"Deco foi mais que um torcedor apaixonado. Foi um amigo leal, um cara do bem, sempre com um sorriso no rosto e pronto para somar. Sua ausência deixará um vazio enorme entre todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos e a todos que sentem essa perda. Que Deus o receba em um bom lugar e conforte os corações de todos. Vai com Deus, Deco. Você sempre fará parte da nossa história."