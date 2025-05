VÍDEO: Motorista “voa” por duna com veículo e carro fica quebrado

Um motorista em alta velocidade subiu uma duna de Canoa Quebrada, em Aracati, no litoral leste do Ceará, "voou" após superar o elevado e acabou quebrando o carro. O caso foi registrado por vídeos divulgados nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Nas imagens, é possível ver um veículo do tipo picape subindo em alta velocidade uma duna. Logo na sequência, ele voa sobre o topo do monte e pousa vários metros adiante, já com as rodas e demais componentes do carro danificados.