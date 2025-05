Mãe é presa por permitir estupros de namorados em filha de 5 anos

Uma mulher foi presa suspeita de permitir que a filha de 5 anos fosse estuprada por três namorados, na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. Segundo o coordenador de operações da Polícia Judiciária, delegado Thiago Rodrigues, os homens também foram custodiados. A prisão aconteceu na última quinta-feira (15).

Além dessas quatro pessoas, outras dez foram presas no estado no “Dia D da Operação Caminhos Seguros”, que investiga suspeitos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. As prisões aconteceram em Salvador, Jequié, Maraú e em Bom Jesus da Serra.