Dois morrem em acidente entre moto e carro na BR-101, em Ubatuba

De acordo com informações, o CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária CCR RioSP foi acionado às 0h34 para atender uma colisão entre um veículo de passeio e uma moto. O acidente aconteceu no km 40,800 da Rio-Santos, na pista sentido norte, no município de Ubatuba, no Litoral Norte.

As vítimas fatais são um homem de 40 anos e uma mulher de 39 anos que estavam na motocicleta. Eles seguiam no sentido Caraguatatuba quando a moto invadiu a contramão e atingiu a lateral de um carro que vinha no sentido contrário, em direção a Paraty (RJ). Com o impacto, os dois ocupantes da moto morreram no local.

O motorista do carro contou à Polícia Rodoviária Federal que dirigia normalmente quando ouviu uma forte batida. Ele teve ferimentos e foi levado ao hospital. O teste do bafômetro realizado no condutor deu negativo.

A concessionária mobilizou equipes de resgate e operação para prestar o socorro e orientar o tráfego no local. No local foram registradas duas vítimas fatais e uma moderada. A ocorrência foi finalizada às 5h.