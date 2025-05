VÍDEO: Navio da Marinha Mexicana colide com ponte e mata dois

Duas pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas depois que um veleiro de treinamento da Marinha mexicana colidiu com a ponte do Brooklyn, em Nova York, na noite de sábado (17).

A polícia disse que o Cuauhtémoc, com 277 pessoas a bordo, perdeu a energia no sábado, quando o capitão estava manobrando a embarcação, forçando-a a se dirigir ao pilar da ponte no lado do Brooklyn.