Pai mata as filhas pequenas para se vingar de traição da esposa

Ramon de Souza Pereira, de 30 anos, matou as filhas a facadas, uma de 4 e outra de 8 anos, e depois ateou fogo no carro onde elas estavam. Ele, que trabalha como motorista de aplicativo, queria se vingar de uma suposta traição da esposa, Dayane Faria.

Ramon teria flagrado a traição da mulher com um pastor, após seguir o localizador do carro da mulher. Ela relatou ter sido agredida com socos e chutes, após o marido quebrar o vidro do carro.