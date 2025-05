Homem é morto a facadas após caso de assédio e briga em bar

Uma briga em um bar terminou em morte, nessa última sexta-feira (16), em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de matar a facadas um vizinho de 43 anos, após uma discussão motivada por suspeitas de assédio às filhas do autor.