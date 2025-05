VÍDEO: Papa Leão 14 recebe pálio e o Anel do Pescador em missa

O papa Leão 14 recebeu o pálio e o Anel do Pescador, as tradicionais insígnias papais, ao ser oficialmente empossado como líder dos católicos do mundo em uma missa inaugural no Vaticano, neste domingo (18).

O pálio – derivado do latim pallium, manto de lã – é uma vestimenta litúrgica usada na Igreja Católica, consistindo de uma faixa de pano de lã branca que é colocada sobre ombros dos arcebispos.