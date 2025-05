VÍDEO: Demitido após vídeo de padre Fábio de Melo fala do caso

Jair José Aguiar, gerente demitido de estabelecimento após protagonizar desentendimento público com o padre Fábio de Melo, na semana passada, falou sobre o ocorrido em vídeo publicado nas redes sociais, nessa sexta-feira (16).

O padre Fábio de Melo denunciou um mau atendimento por parte de um gerente de uma cafeteria em Joinville (SC) no final de semana, que teria cobrado por um doce de leite um preço diferente do anunciado na prateleira. A confusão acabou com a demissão do profissional, Jair Aguiar.