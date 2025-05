‘Cuidando das coisas no céu”: Edson ‘Linguiça’ é sepultado em SJC

“Descanse em paz, eterno cuidador de São José dos Campos. Sempre cuidando, organizando, apoiando o bom andamento das coisas. Cinemas, shows, estacionamentos, em qualquer coisa que ele estivesse envolvido. Sempre com bons princípios e muito carinho”, comentou Ronaldo Luis Paiotti. “E com certeza agora, ele deve estar cuidando e organizando alguma coisa lá em cima. Que Deus aproveite bem seus serviços. Você não vai decepcioná-lo”.

Viviane Siqueira escreveu: “Cuidei do Edinho por alguns anos e posso dizer que ele me ensinou muito. Ele tratava as pessoas como era tratado, ele só devolvia aquilo que recebia. Fica a lição de vida: respeitar, acolher, ajudar, porque deste mundo independente do que você tenha ou faça a única certeza é de que vamos partir. Deus o tenha num excelente lugar”.

João Paulo Araújo comentou: “Escreveu sua história em São José principalmente na antiga Vila Ema, que Deus o receba e meus sentimentos a família”.