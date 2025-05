Motociclista e pedestre ficam feridos em acidentes na região

Um motociclista de 40 anos e uma pedestre de 50 anos ficaram feridos em dois acidentes de trânsito na região no sábado (17).

Em Ilhabela, o Corpo de Bombeiros foi acionado para acidente de trânsito envolvendo carro e moto, na rua Cocaia.