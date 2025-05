Mulher que mandou bilhete pelo filho conta a rotina de violência

A Polícia Civil do Estado de São Paulo registrou um depoimento dramático no Vale do Paraíba, revelando uma grave situação de violência doméstica vivida por uma mulher de 23 anos. O caso veio à tona no dia 14 de maio de 2025, quando a vítima procurou a Delegacia de Polícia de Cachoeira Paulista e relatou anos de abusos cometidos pelo companheiro.

A mulher era mantida em cárcere psicológico, sofria agressões constantes com pedaço de bambu, cabo de vassoura e ferro, foi alvo de estupros conjugais, levou chute no rosto e teve o Bolsa Família controlado pelo companheiro. A violência foi exposta em um bilhete enviado pela mulher à escola por meio do filho de 5 anos.

A vítima contou à polícia que era constantemente agredida física e psicologicamente. Segundo o boletim de ocorrência, as agressões começaram no início do relacionamento, há cerca de oito anos, e se intensificaram nos últimos meses. O companheiro também a obrigava a manter relações sexuais, mesmo contra sua vontade.

O relato da vítima à autoridade policial descreve estupros conjugais e episódios de extrema violência física. Ela contou que, dependendo do humor do companheiro, era forçada a manter relações: “Quando ele estava bem, era com carinho. Quando não estava, ele me tratava muito mal. Forçava a relação. Mesmo eu dizendo que não queria, ele fazia à força”, declarou.

Agressão.

De acordo com o depoimento, a última agressão ocorreu no dia 1º de maio. Após a vítima confirmar a uma amiga que era agredida, o companheiro exigiu que ela entrasse no carro. Com medo, ela recusou. Foi então que ele a perseguiu e passou a agredi-la com um pedaço de bambu. “Ele pegou um bambu, saiu correndo atrás de mim e começou a me bater. Tenho marcas nos braços”, disse