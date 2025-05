Enteados da filha de Mano Menezes morrem em acidente de carro

O técnico Mano Menezes foi liberado pelo Grêmio do jogo contra o São Paulo, neste sábado (17). O treinador retornou ao Rio Grande do Sul após uma tragédia familiar. Os enteados da filha do técnico estão entre as três vítimas de um acidente na BR-293, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, estavam no carro que saiu da pista e capotou no km 303 da rodovia. Em nota, o Grêmio ofereceu condolências ao treinador e sua família.