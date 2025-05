Mulher é morta a facadas e ex-marido confessa o crime por ciúmes

Uma mulher de 43 anos foi morta a facadas na manhã de sexta-feira (16) em Nova Prata do Iguaçu, no Sudoeste do Paraná. O ex-marido dela foi preso e confessou que matou a vítima, identificada como Ivete Alves de Oliveira. Ela foi morta dentro da própria casa.

De acordo com o portal aRede, após esfaquear a ex-esposa, o homem seguiu de moto com a filha do casal, uma criança de 6 anos. Ivete foi encontrada morta no chão e com sangue em volta do corpo.