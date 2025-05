Turista cava buraco em praia e precisa ser resgatado por banhista

Jansen wjj Sturgeon, um turista britânico de 22 anos, ficou preso durante três horas em um buraco que ele cavou na areia da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no fim de abril. As imagens viralizaram nessa sexta-feira (16).

O jovem e outros três amigos cavaram o buraco de 2,4 metros usando pás. Ele pulou no local para tirar uma foto, e a areia da lateral caiu sobre seu corpo, o impedindo de sair. Jansen precisou da ajuda de quem estava na praia para sair da cavidade.