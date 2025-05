Homem mata e tenta decepar suspeito de oferecer doces a crianças

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de ter matado outro homem, de 44 anos, na noite de sexta-feira (16), no bairro Franciscadriângela, em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte (MG). De acordo com a Polícia Militar, além de ter esfaqueado a vítima na barriga, o autor do crime ainda teria tentado lhe arrancar a cabeça.

A mulher do suspeito foi quem acionou os militares. Na versão dela, o marido teria chegado em casa com as mãos sujas de sangue, confessando ter matado um homem. Ainda segundo a mulher, o companheiro teria sugerido a ela fugir com ele e com as crianças.