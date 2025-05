VÍDEO: Cueca branca? Homem causa polêmica em praça de São José

Um homem vem causando polêmica e indignação ao andar por praças de São José dos Campos usando o que parece ser apenas uma cueca branca, sem mais nada a tampar suas partes íntimas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na manhã deste sábado (17), o homem apareceu e foi filmado na praça Manoel Pereira Costa, no Jardim Alvorada, região oeste de São José dos Campos.