Mãe espanca filha de 4 anos, grava vídeo e tenta chantagear o pai

Por meio da DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) de Goiânia, a Polícia Civil de Goiás identificou a mulher suspeita de agredir brutalmente a própria filha de quatro anos e gravar as cenas para enviar ao pai da criança.

Segundo as investigações, o homem que mantinha um relacionamento extraconjugal com a autora recebeu os vídeos, mas não tomou qualquer atitude para proteger a criança, que é fruto da relação entre os dois.