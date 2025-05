Irmãos voltam a Ubatuba após 7 anos de volta ao mundo em veleiro

“A África do Sul acho que foi o lugar mais especial […] Com eles embarcados, a gente contornou o Cabo da Boa Esperança, que é o ponto mais astral do continente africano, quando a gente contorna o continente para sair do Oceano Índico e entrar no Oceano Atlântico, a volta por baixo do continente, e eles estavam com a gente. É um marco muito especial para os velejadores, então foi muito legal ter nossos pais a bordo com a gente nesse momento”, contou Lucas ao Metrópoles.

Segundo os irmãos, a rotina no barco pode variar bastante, dependendo se eles estiverem velejando ou ancorados. Normalmente, eles precisavam realizar manutenções do barco e aproveitavam para explorar os locais onde paravam. “Isso é basicamente o que os meus pais faziam com a gente na nossa infância”, explicou.

No quesito financeiro, os dois saíram de Ubatuba com dinheiro contado para três meses. A ideia era ir trabalhando no caminho, nos locais em que eles parassem, e ir juntando fundos. Porém, com o sucesso que fizeram nas redes sociais, eles conseguiram monetizar e não precisaram trabalhar.