Irmãs morrem em acidente na rodovia: ‘Quantos planos e sonhos’

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Guarapuava, além das duas irmãs que morreram no acidente, estavam no carro outra mulher e uma criança de 7 anos, ambas ficaram gravemente feridas. Além disso, uma adolescente de 12 anos, passageira do Pálio, teve ferimentos leves.

Conforme o relato de testemunhas para os bombeiros, o capotamento aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem. As vítimas foram socorridas por moradores que passavam pelo local na hora do acidente.

Após a confirmação da morte das irmãs no acidente, muitas mensagens foram publicadas nas redes sociais lamentando a perda das duas mulheres. Daniele e Graziele eram moradoras do município de Palmital e receberam homenagens da comunidade local.