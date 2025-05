Bebê de 10 meses é encontrado morto dentro de creche

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ainda de acordo com a pasta, a Polícia Civil investiga o caso e requisitou perícia para o local, além de exames no IML (Instituto Médico Legal) para auxiliar no esclarecimento das causas da morte. O caso foi registrado como morte suspeita no 89° Distrito Policial (Portal do Morumbi).

A creche em que o bebê morreu é um CEI (Centro de Educação Infantil), de administração pública, chamado Mãe de Deus.

Em nota enviada ao portal Metrópoles, a Secretaria Municipal de Educação lamentou a morte da criança no “Centro de Educação Infantil (CEI) Mãe de Deus e informa que a Diretoria Regional de Educação (DRE) acompanha o caso e já solicitou todos os esclarecimentos à Organização da Sociedade Civil (OSC) responsável pela unidade”.