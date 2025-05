Padre influencer se nega a batizar bebês reborn: ‘Psiquiatria'

A onda de bonecos reborn tem causado polêmica nas redes sociais, apesar de ter caído no gosto de muita gente, incluindo famosos. Há também quem leve a moda com bom humor e sarcasmo.

É o caso do influencer Padre Chystian, que publicou uma “nota de esclarecimento” para os seus 3,6 milhões de seguidores no Instagram. Na “nota”, ele enumera as atividades sacerdotais que ele se nega a fazer em bonecos reborn.