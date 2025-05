Grupo tenta levar caixão dentro de ônibus e gera revolta

Um vídeo postado nas redes sociais mostra o momento que um grupo de pessoas tenta transportar um caixão dentro de um ônibus em Minas Gerais. O caso aconteceu na segunda-feira (12).

Em uma nota publicada pela Viação União, a empresa responsável pelo transporte coletivo, informou que o episódio tratou-se de uma “brincadeira de mau gosto”.